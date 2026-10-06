Kryptowährungen 06.10.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einer Cardano-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Cardano-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einer frühen Cardano-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Cardano kostete gestern vor 5 Jahren 2,234 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in ADA investiert hat, hat nun 447,66 Cardano im Portfolio. Da sich der Wert von Cardano am 05.10.2026 auf 0,2705 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,11 USD wert. Mit einer Performance von -87,89 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 0,8390 USD und wurde am 08.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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