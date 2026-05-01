So viel Wert wäre mit einer Chainlink-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Wer vor Jahren in Chainlink investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr kostete ein Chainlink 14,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINKinvestiert, wäre er nun im Besitz von 699,26 Chainlink. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 368,10 USD, da Chainlink am 30.04.2026 9,107 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,32 Prozent verringert.

Bei 7,922 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net