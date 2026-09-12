So viel Wert wäre mit einer Hedera-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0,3908 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 25 587,10 Hedera im Portfolio. Da sich der Wert von Hedera am 11.09.2026 auf 0,074360 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 902,64 USD wert. Mit einer Performance von -80,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 0,064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,2482 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net