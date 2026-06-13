|Investment im Check
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13.06.2026 11:03:14
So viel Wert wäre mit einer Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 5,829 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ICPinvestiert, wäre er nun im Besitz von 17,16 Internet Computer. Die Investition hätte nun einen Wert von 39,08 USD, da Internet Computer am 12.06.2026 2,278 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,92 Prozent verringert.
Bei 2,085 USD erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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