|Krypto-Investition im Fokus
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14.11.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einer Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Am 13.11.2025 wurde Internet Computer bei 5,854 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 170,83 ICP-Coins. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 426,64 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2,497 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,34 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.08.2026 bei 2,021 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 17.11.2025 erreicht und liegt bei 5,509 USD.
Redaktion Finanzen.net
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