|Krypto-Investition im Fokus
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04.07.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Am 26.10.2021 wurde Internet Computer bei 46,84 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,135 ICP-Coins. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 4,777 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2,238 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,22 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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