So viel Wert wäre mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen
Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 5,710 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 751,19 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 07.02.2026 1 950,73 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 1,114 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,49 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von APT wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 1,033 USD. Am 02.03.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,749 USD.
Redaktion finanzen.net
