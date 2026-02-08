Krypto-Invest im Fokus 08.02.2026 11:03:15

So viel Wert wäre mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 5,710 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 751,19 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 07.02.2026 1 950,73 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 1,114 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,49 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von APT wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 1,033 USD. Am 02.03.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,749 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

