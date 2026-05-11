So viel Wert wäre mit einer Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Investition in Bitcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Bitcoin 104 699,51 USD wert. Bei einer BTC-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,09551 Bitcoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 847,80 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 10.05.2026 auf 82 166,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 21,52 Prozent verringert.

Am 05.02.2026 erreichte BTC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62 896,90 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net