Langfristiges Investment 02.06.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einer Investition in Cardano von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Investition in Cardano von vor 5 Jahren verloren gegangen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cardano-Engagement gewesen.

Vor 5 Jahren notierte Cardano bei 1,734 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 576,59 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2305 USD), wäre das Investment nun 132,91 USD wert. Damit wäre die Investition 86,71 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 02.06.2026 bei 0,2178 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 17.08.2025 erreicht und liegt bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net

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