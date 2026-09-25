|Krypto-Anlage im Blick
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25.09.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einer Investition in Chainlink von vor 1 Jahr verloren gegangen
Chainlink wurde am 24.09.2025 zu einem Wert von 21,60 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 463,02 Chainlink in seinem Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 24.09.2026 gerechnet (13,21 USD), wäre die Investition nun 6 115,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,84 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,185 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 06.10.2025 stieg Chainlink auf ein 52-Wochen-Hoch bei 23,38 USD.
Redaktion finanzen.net
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