|Langzeit-Investition
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13.03.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einer Investition in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen
Chainlink war am 12.03.2021 28,38 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINK investiert, befänden sich nun 35,23 Chainlink in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 319,39 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.03.2026 auf 9,065 USD belief. Das entspricht einem Minus von 68,06 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
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