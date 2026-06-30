|Entwicklung im Fokus
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30.06.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einer Investition in Neo von vor 1 Jahr verloren gegangen
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Neo 5,695 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,56 NEO im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 33,82 USD, da Neo am 29.06.2026 1,926 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,18 Prozent abgenommen.
Am 27.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,901 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 24.08.2025 erreicht und liegt bei 7,735 USD.
Redaktion finanzen.net
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