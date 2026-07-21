So viel Wert wäre mit einer Investition in Neo von vor 1 Jahr verloren gegangen

Vor Jahren in Neo investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Neo kostete gestern vor 1 Jahr 7,546 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,25 NEO-Coins. Mit dem NEO-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,003 USD), wäre die Investition nun 26,55 USD wert. Damit wäre das Investment um 73,45 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte NEO am 30.06.2026 bei 1,878 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 24.08.2025 bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net