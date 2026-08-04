Krypto-Anlage im Blick 04.08.2026 11:03:13

So viel Wert wäre mit einer Investition in Neo von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Investition in Neo von vor 5 Jahren verloren gegangen

Investoren, die vor Jahren in Neo investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Neo wurde am 03.08.2021 zu einem Wert von 41,31 USD gehandelt. Bei einem NEO-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 242,06 Neo in seinem Portfolio. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 03.08.2026 gerechnet (1,872 USD), wäre die Investition nun 453,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 95,47 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,814 USD und wurde am 29.07.2026 erreicht. Am 24.08.2025 stieg Neo auf ein 52-Wochen-Hoch bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net

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