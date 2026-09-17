|Lukrative DOT-Investition?
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17.09.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einer Investition in Polkadot von vor 5 Jahren verloren gegangen
Polkadot wurde am 16.09.2021 bei 35,62 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 280,76 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären gestern 287,17 USD wert gewesen, da sich der DOT-USD-Kurs auf 1,023 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 97,13 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,7504 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 4,540 USD.
Redaktion finanzen.net
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