|Performance im Blick
|
20.01.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einer Investition in Ripple von vor 1 Jahr verloren gegangen
Ripple notierte am 19.01.2025 bei 2,962 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 33,76 Ripple in seinem Depot. Mit dem XRP-USD-Kurs vom 19.01.2026 gerechnet (1,987 USD), wäre das Investment nun 67,08 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -32,92 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 1,791 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 21.07.2025 bei 3,557 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1732
|
0,0083
|
|
0,71
|Japanischer Yen
|
185,148
|
0,9980
|
|
0,54
|Britische Pfund
|
0,8713
|
0,0039
|
|
0,45
|Schweizer Franken
|
0,9261
|
-0,0026
|
|
-0,28
|Hongkong-Dollar
|
9,1482
|
0,0655
|
|
0,72