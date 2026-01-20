Performance im Blick 20.01.2026 11:03:13

So viel Wert wäre mit einer Investition in Ripple von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Investition in Ripple von vor 1 Jahr verloren gegangen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ripple-Einstiegs gewesen.

Ripple notierte am 19.01.2025 bei 2,962 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 33,76 Ripple in seinem Depot. Mit dem XRP-USD-Kurs vom 19.01.2026 gerechnet (1,987 USD), wäre das Investment nun 67,08 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -32,92 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 1,791 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1732
0,0083
0,71
Japanischer Yen
185,148
0,9980
0,54
Britische Pfund
0,8713
0,0039
0,45
Schweizer Franken
0,9261
-0,0026
-0,28
Hongkong-Dollar
9,1482
0,0655
0,72
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen