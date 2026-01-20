So viel Wert wäre mit einer Investition in Ripple von vor 1 Jahr verloren gegangen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ripple-Einstiegs gewesen.

Ripple notierte am 19.01.2025 bei 2,962 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 33,76 Ripple in seinem Depot. Mit dem XRP-USD-Kurs vom 19.01.2026 gerechnet (1,987 USD), wäre das Investment nun 67,08 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -32,92 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 1,791 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net