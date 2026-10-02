Profitabler SHIB-Einstieg? 02.10.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einer Investition in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Investition in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Investition in SHIBA INU hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 01.10.2025 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000012 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80 840 743,73 SHIBA INU. Die Investition hätte nun einen Wert von 466,45 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.10.2026 auf 0,000006 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 53,35 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Am 06.10.2025 stieg SHIBA INU auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000013 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

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