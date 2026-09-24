Krypto-Anlage im Blick 24.09.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen

Investoren, die vor Jahren in Solana investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Solana wurde am 23.09.2025 zu einem Wert von 214,09 USD gehandelt. Bei einem SOL-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4671 Solana in seinem Portfolio. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 23.09.2026 gerechnet (114,86 USD), wäre die Investition nun 53,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,35 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Am 02.10.2025 stieg Solana auf ein 52-Wochen-Hoch bei 234,74 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1391
0,0012
0,10
Japanischer Yen
179,21
-1,4800
-0,82
Britische Pfund
0,8599
-0,0011
-0,13
Schweizer Franken
0,9438
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
8,9355
0,0106
0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:37 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen