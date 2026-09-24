So viel Wert wäre mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen

Investoren, die vor Jahren in Solana investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Solana wurde am 23.09.2025 zu einem Wert von 214,09 USD gehandelt. Bei einem SOL-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4671 Solana in seinem Portfolio. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 23.09.2026 gerechnet (114,86 USD), wäre die Investition nun 53,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,35 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Am 02.10.2025 stieg Solana auf ein 52-Wochen-Hoch bei 234,74 USD.

Redaktion finanzen.net