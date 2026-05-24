|SUI-Investmentbeispiel
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24.05.2026 11:03:14
So viel Wert wäre mit einer Investition in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen
Sui notierte am 23.05.2025 bei 3,575 USD. Bei einem Investment von 100 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 27,97 Sui. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 1,064 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29,76 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 70,24 Prozent eingebüßt.
Am 29.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8454 USD. Am 27.07.2025 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
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