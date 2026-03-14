So viel Wert wäre mit einer Investition in Toncoin von vor 5 Jahren verloren gegangen

Wer vor Jahren in Toncoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 2 850,58 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 742,03 USD, da sich der Wert von Toncoin am 13.03.2026 auf 1,313 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,58 Prozent abgenommen.

Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 4,105 USD und wurde am 31.03.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net