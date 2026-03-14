|Lohnende TON-Anlage?
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14.03.2026 19:43:13
So viel Wert wäre mit einer Investition in Toncoin von vor 5 Jahren verloren gegangen
Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 2 850,58 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 742,03 USD, da sich der Wert von Toncoin am 13.03.2026 auf 1,313 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,58 Prozent abgenommen.
Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 4,105 USD und wurde am 31.03.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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