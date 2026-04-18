So viel Wert wäre mit einer Investition in VeChain von vor 1 Jahr verloren gegangen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in VeChain gebracht.

VeChain wurde am 17.04.2025 zu einem Wert von 0,022771 USD gehandelt. Bei einer VET-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 439 156,22 VeChain in seinem Depot. Mit dem VET-USD-Kurs vom 17.04.2026 gerechnet (0,007340 USD), wäre das Investment nun 3 223,49 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,77 Prozent verringert.

Am 29.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,006530 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 10.05.2025 bei 0,032287 USD..

Redaktion finanzen.net