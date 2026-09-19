So viel Wert wäre mit einer Investition in VeChain von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in VeChain verlieren können.

Am 18.09.2025 kostete VeChain 0,025948 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3 853,90 VET im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 18.09.2026 30,33 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,007869 USD lag. Das entspricht einem Minus von 69,67 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 20.09.2025 bei 0,024680 USD.

Redaktion finanzen.net