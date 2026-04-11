VET-Investment im Blick 11.04.2026 11:03:14

So viel Wert wäre mit einer Investition in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Investition in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in VeChain verlieren können.

Am 11.05.2022 kostete VeChain 0,030448 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32 843,15 VET im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 10.04.2026 232,80 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,007088 USD lag. Das entspricht einem Minus von 76,72 Prozent.

Am 29.03.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,006530 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 10.05.2025 bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net

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