So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Investition in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Worldcoin 0,8721 USD wert. Bei einer WLD-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11 466,88 Worldcoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 084,00 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 14.03.2026 auf 0,3562 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 59,16 Prozent verringert.

Am 05.02.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3458 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net