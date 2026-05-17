|Profitabler WLD-Einstieg?
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17.05.2026 19:43:14
So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen
Worldcoin kostete am 16.05.2025 1,111 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9 004,77 WLD. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 162,91 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 16.05.2026 auf 0,2402 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 78,37 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.
Redaktion finanzen.net
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