So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

Anleger, die vor Jahren in Worldcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Worldcoin kostete am 16.05.2025 1,111 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9 004,77 WLD. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 162,91 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 16.05.2026 auf 0,2402 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 78,37 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net