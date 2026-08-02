So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Investition in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Worldcoin 0,9665 USD wert. Bei einer WLD-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 034,61 Worldcoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 310,53 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 01.08.2026 auf 0,3001 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 68,95 Prozent verringert.

Am 01.05.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net