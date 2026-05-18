So viel Wert wäre mit einer Litecoin-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Litecoin wurde am 17.05.2023 zu einem Wert von 93,88 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in LTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,065 Litecoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,81 USD, da sich der Wert von Litecoin am 17.05.2026 auf 54,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,19 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net