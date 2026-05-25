|Wertentwicklung im Blick
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25.05.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einer Litecoin-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Litecoin war am 24.05.2021 183,19 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,459 LTC im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 287,98 USD, da Litecoin am 24.05.2026 52,75 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 71,20 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 130,96 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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