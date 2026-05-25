Wertentwicklung im Blick 25.05.2026 11:03:13

So viel Wert wäre mit einer Litecoin-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Litecoin-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Litecoin gebracht.

Litecoin war am 24.05.2021 183,19 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,459 LTC im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 287,98 USD, da Litecoin am 24.05.2026 52,75 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 71,20 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 130,96 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1644
0,0042
0,36
Japanischer Yen
185,0435
0,2335
0,13
Britische Pfund
0,8629
-0,0018
-0,21
Schweizer Franken
0,9099
-0,0026
-0,29
Hongkong-Dollar
9,1213
0,0077
0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:54 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100er Marke -- DAX über 25.000 Punkten -- Asiatische Börsen schließen stark - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen