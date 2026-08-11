|Krypto-Investition im Fokus
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11.08.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einer Neo-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Am 10.08.2025 wurde Neo bei 6,539 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,29 NEO-Coins. Die gehaltenen Neo wären gestern 27,23 USD wert gewesen, da sich der NEO-USD-Kurs auf 1,780 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,77 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.08.2026 bei 1,780 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 24.08.2025 erreicht und liegt bei 7,735 USD.
Redaktion finanzen.net
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