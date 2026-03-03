|NEO-Investition
So viel Wert wäre mit einer Neo-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen
Neo wurde am 02.03.2023 zu einem Wert von 12,33 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in NEO investiert hätte, befänden sich nun 81,08 Neo in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 02.03.2026 auf 2,665 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 78,39 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Neo am 03.03.2026 bei 2,538 USD. Am 05.03.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 9,180 USD.
