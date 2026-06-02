|Investment im Check
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02.06.2026 11:03:13
So viel Wert wäre mit einer Neo-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Vor 5 Jahren kostete ein Neo 53,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in NEOinvestiert, wäre er nun im Besitz von 185,49 Neo. Die Investition hätte nun einen Wert von 497,24 USD, da Neo am 01.06.2026 2,681 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95,03 Prozent verringert.
Bei 2,421 USD erreichte die Kryptowährung am 08.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.08.2025 bei 7,735 USD.
Redaktion finanzen.net
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