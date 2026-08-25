So viel Wert wäre mit einer Neo-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in Neo hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Neo war am 24.08.2021 55,60 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 179,86 Neo. Die gehaltenen Coins wären gestern 393,37 USD wert gewesen, da sich der NEO-USD-Kurs auf 2,187 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96,07 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Neo am 16.08.2026 bei 1,656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 28.08.2025 bei 7,130 USD.

Redaktion finanzen.net