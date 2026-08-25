|Investition unter der Lupe
|
25.08.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einer Neo-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Neo war am 24.08.2021 55,60 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 179,86 Neo. Die gehaltenen Coins wären gestern 393,37 USD wert gewesen, da sich der NEO-USD-Kurs auf 2,187 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96,07 Prozent eingebüßt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Neo am 16.08.2026 bei 1,656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 28.08.2025 bei 7,130 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1669
|
0,0005
|
|
0,04
|Japanischer Yen
|
185,87
|
0,2500
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8552
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9366
|
0,0013
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,1466
|
0,0053
|
|
0,06