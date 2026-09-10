|Gewinn oder Verlust?
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10.09.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen
Vor 3 Jahren wurde Polkadot bei 4,241 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 235,77 DOT im Portfolio. Da sich der Kurs von DOT-USD gestern auf 1,125 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 265,35 USD wert. Damit wäre das Investment um 73,46 Prozent gesunken.
Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,7504 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 4,540 USD.
Redaktion finanzen.net
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