|Langfristige Performance
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22.10.2026 11:03:15
So viel Wert wäre mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen
Polkadot wurde am 21.10.2023 bei 3,904 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 256,17 DOT. Da sich der Wert von Polkadot am 21.10.2026 auf 1,146 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 293,61 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 293,61 USD, was einer negativen Performance von 70,64 Prozent entspricht.
Am 18.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,7504 USD. Am 10.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,261 USD.
Redaktion finanzen.net
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