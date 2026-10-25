Gewinn oder Verlust? 25.10.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einer Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Wer vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,6243 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1 601,81 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,089902 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,01 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 85,60 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,068407 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Bei 0,2025 USD erreichte der Coin am 26.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

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