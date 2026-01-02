|Wachstum oder Verlust?
So viel Wert wäre mit einer SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0,000028 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 35 714 285,71 SHIBA INU. Die gehaltenen SHIBA INU wären am 01.01.2026 266,07 USD wert gewesen, da der SHIB-USD-Kurs bei 0,000007 USD lag. Mit einer Performance von -73,39 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am 31.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Am 03.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000024 USD.
Redaktion finanzen.net
