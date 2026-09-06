Krypto-Anlage im Fokus 06.09.2026 11:03:15

So viel Wert wäre mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Investment in Sui hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,375 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,63 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 23,63 USD, da Sui am 05.09.2026 0,7975 USD wert war. Damit wäre die Investition 76,37 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,893 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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