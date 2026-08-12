So viel Wert wäre mit einer Tron-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Tron gewesen.

Am 11.08.2025 war Tron 0,3453 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 2 895,91 Tron im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 969,40 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.08.2026 auf 0,3347 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,06 Prozent verkleinert.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net