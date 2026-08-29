So viel Wert wäre mit einer VeChain-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Am 11.05.2022 notierte VeChain bei 0,030448 USD. Bei einer VET-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 284,31 VeChain in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22,55 USD, da sich der Wert von VeChain am 28.08.2026 auf 0,006865 USD belief. Mit einer Performance von -77,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 18.09.2025 bei 0,025948 USD.

Redaktion finanzen.net