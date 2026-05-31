WLD-Investition im Fokus 31.05.2026 19:43:13

So viel Wert wäre mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Einstieg gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 1,128 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in WLD investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 886,46 Worldcoin. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,3433 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 304,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 69,57 Prozent gesunken.

Bei 0,2345 USD erreichte die Kryptowährung am 01.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 09.09.2025 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

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