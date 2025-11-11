|
11.11.2025 17:36:18
SoFi Becomes First US Bank To Let You Buy Bitcoin Right From Your Checking Account
This article SoFi Becomes First US Bank To Let You Buy Bitcoin Right From Your Checking Account originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1585
|
0,0025
|
|
0,22
|Japanischer Yen
|
178,53
|
0,4500
|
|
0,25
|Britische Pfund
|
0,8809
|
0,0034
|
|
0,39
|Schweizer Franken
|
0,9275
|
-0,0029
|
|
-0,32
|Hongkong-Dollar
|
9,004
|
0,0186
|
|
0,21
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.