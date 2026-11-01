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01.11.2026 14:44:00
SoFi Just Made a Big Move Into Blockchain Payments. Here's What Investors Need to Know.
When people think about blockchains, they often think about Bitcoin and cryptocurrency trading. But the technology could also change how money moves around the world.
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) is betting on that opportunity. In September, the digital financial services company began using its own digital dollar to settle transactions across its Mastercard card program. This could open a new growth opportunity for SoFi beyond banking and lending.
But investors should keep one thing in mind: Processing more transactions does not automatically mean making more money. SoFi Technologies still needs to prove that its blockchain business can generate meaningful profits.
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