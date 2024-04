Solana-Entwickler mit baldiger Lösung gegen die vielen fehlgeschlagenen Transaktionen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wenn man sich nicht intensiver mit Kryptowährungen und Blockchains befasst, könnte man schnell meinen, dass Solana immer nur Negativschlagzeilen macht. Früher waren es regelmäßige stundenlange Totalausfälle, die User abgeschreckt haben und heute sind es fehlgeschlagene Transaktionen, die Nutzern das Leben schwer machen. In der Spitze schlagen drei von vier Transaktionen fehl, womit der Handel natürlich gleich umso weniger Spaß macht. Die Entwickler arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Bei genauerem Hinsehen wird auch schnell deutlich, warum es immer Solana mit solchen Problemen trifft.

Bots greifen das Netzwerk an

Die Auslöser für die Probleme sind klar. Bots fluten die Blockchain mit Transaktionen, die keinen Nutzen erfüllen und auch nicht die Absicht haben, tatsächlich einen Handel durchzuführen oder in irgendeiner Weise hilfreich wären. Ziel ist es nur, das Netzwerk zu überlasten und eine solche Flut an Transaktionen abzuschicken, dass auch die echten nicht mehr durchkommen. Das hat offenbar auch funktioniert, da Daten zeigen, dass inzwischen 3 von 4 Transaktionen auf Solana fehlschlagen.

(Fehlgeschlagene Transaktionen auf Solana – Quelle: Dune)

Ein Blick auf den Chart des letzten Monats zeigt, dass es sich dabei nicht unbedingt um ein neues Problem handelt. Fehlgeschlagene Transaktionen und Bots sind auf Solana nichts Neues. Zuletzt sind die Angriffe aber noch deutlich mehr geworden. Wer denkt, dass Solana die einzige Blockchain ist, die mit solchen Problemen zu kämpfen hat, sollte sich auch die Zahlen dahinter anschauen. Solana ist auch die meistgenutzte Blockchain und hat dauerhaft eine höhere Auslastung als viele andere große Namen. Die Binance Smart Chain hatte gerade einmal beim Launch des BNB Coins eine ähnlich hohe Auslastung wie Solana erreicht, davor und danach nie.

Auch andere Chains können nicht annähernd eine solche Auslastung erreichen. Zwar können viele Transaktionen pro Sekunde theoretisch angegeben werden, unter realen Bedingungen wird das aber nur bei Solana täglich getestet, wobei Probleme und fehlgeschlagene Transaktionen dazugehören.

Alles in allem scheint es also wenig Grund zur Sorge zu geben, wenn man bedenkt, welchen Vorsprung Solana gegenüber anderen Blockchains hat. Vor allem der Hype um Meme Coins hat in den letzten Wochen dazu beigetragen, dass Nutzerzahlen und Handelsvolumen auf der Blockchain explodiert sind. Durch die Milliarden Dollar Coins BONK, WIF und BOME hat es den größten Anstieg in der Geschichte der relativ jungen Blockchain gegeben. Mit Slothana ($SLOTH) könnte bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern stehen, der für Handelsvolumen in Milliardenhöhe sorgt.

Jetzt mehr über Slothana erfahren.

Slothana: Der nächste BOME?

Mit Slothana kommt ein neuer Meme Coin auf den Markt, der ähnlich wie Book of Meme (BOME) und SLERF nach einem kurzen Presale in den Handel kommt, wobei derzeit einiges darauf hindeutet, dass es auch hier zu einer Kursexplosion nach dem Launch kommen könnte. Wer BOME im Vorverkauf gekauft hat, hat innerhalb von zwei Tagen eine Rendite von weit mehr als 10.000 % erzielt und eine ähnliche Entwicklung könnte sich auch bei Slothana zeigen.

($SLOTH kaufen – Quelle: Slothana Website)

Keine zwei Wochen nach der Ankündigung des Vorverkaufs haben Interessenten bereits $SLOTH-Token im Wert von mehr als 9 Millionen Dollar gekauft. Das ist auch der Grund, warum Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, davon ausgehen, dass es bei $SLOTH zu einer Kursexplosion kommen könnte. Um am Vorverkauf teilnehmen zu können, können Anleger SOL an die auf der Website angegebene Wallet senden und erhalten dafür $SLOTH beim Launch per Airdrop. Allerdings müssen die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom gesendet werden, um den Airdrop auch empfangen zu können.

Jetzt $SLOTH kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.