Solana Kurs Prognose: 136 % Gewinne im Januar – geht’s in dieser Dynamik weiter?

Der breite digitale Währungsmarkt zeigt sich nach dem Fed-Zinsentscheid deutlich fester. Während Bitcoin und Ethereum beide um 4-6 % im Plus notieren, performt Solana erneut den breiten Markt aus. Der Monat Februar beginnt für SOL-Holder bullisch, nachdem man im Januar eine beeindruckende Performance von 136 % generieren konnte. Während manch ein Experte Solana nach dem FTX-Crash für gescheitert befand, hat sich die Dynamik geändert. Solana ist einer der stärksten Altcoins und profitiert von einem stark bullischen Momentum. Doch kann SOL im Februar an den ersten Monat des Jahres anknüpfen oder droht eine massive Korrektur?

Solana Kurs heute: SOL pumpt um 7 %, Handelsvolumen legt stark zu

Bei einem um rund 75 % ansteigenden Handelsvolumen im Vergleich zum Vortag notiert Solana mittlerweile über 25 $. Damit beträgt das Kursplus in den letzten 24 Stunden rund 8 %. Der Abschlag vom ATH ist mit 90 % weiterhin heftig ausgeprägt. Dennoch kann man an die eindrucksvolle Performance der letzten Wochen anknüpfen und kommt somit in den vergangenen 30 Tagen auf Kursgewinne in Höhe von 128 %. In den letzten 24 Stunden wurde Solana zwischen 22,63 und 25,64 $ gehandelt. Nun pendelt man sich nach einem starken Pump post Fed-Zinsentscheid auf diesem Kursniveau ein.

Im Tageschart deutet sich ein aufsteigendes Dreieck an. Allerdings war das Handelsvolumen zuletzt wenig bullisch. In der aktuellen Konsolidierung sieht man im Tageschart über weite Strecken ein rückläufiges Handelsvolumen. Augenscheinlich erachten die Solana-Bullen auf dem aktuellen Kursniveau das Chance-Risiko-Verhältnis für wenig attraktiv.

Zugleich sehen wir bei einer Betrachtung des RSI eine bearische Divergenz. Der Trendindikator befindet sich in einem Abwärtstrend, während der Solana Kurs noch steigt. Dies indiziert eine Trendwende.

Im Wochenchart könnte sich mittelfristig ein Test des langfristigen Abwärtstrends andeuten. Nach mittlerweile fünf grünen Wochenkerzen in Folge besteht die Möglichkeit, eine wirkliche Trendwende zu schaffen und die Erholung deutlich stärker voranzutreiben.

Solana nach FTX-Crash: Die Gründer blicken nach vorne

In einem öffentlichen Brief schauen die Gründer von Solana nun nach vorne. Man möchte das Ökosystem zukunftsorientiert ausrichten, um 2023 zu nutzen, die Vision von Solana wahr werden zu lassen. Einige Zitate, die Ausdruck über den Anspruch von Solana geben, gibt es im Anschluss – ob diese auch Wirklichkeit werden, muss dann jeder Investor selbst entscheiden:

„Wir sind so energisch und entschlossen wie eh und je, denn uns ist klar, dass die Prinzipien, die dieses Ökosystem ausmachen, noch nie so stark waren wie heute.“

„Wir glauben, dass diese Veränderungen insgesamt positiv sind und die gesamte Branche dazu führen werden, ihre Zukunftsvision zu verwirklichen. Wir waren noch nie so optimistisch, was die Zukunft angeht.“

„Dezentralisierung ist das Herzstück von web3 – und um das Versprechen von web3 wirklich zu erfüllen, muss es die alternativlose Basis von allem sein, was ein Projekt tut.“

„Wir glauben, dass 2023 ein Jahr sein wird, in dem die Solana-Gemeinschaft weiterhin die Zügel in die Hand nimmt und den Rahmen für eine dezentralisierte Wirtschaft aufbaut.“

„Da wir selbst Entwickler sind, werden wir immer auf die Entwickler in der Solana-Gemeinschaft setzen. Wir sind sehr gespannt auf die vor uns liegenden Jahre – erwarten Sie, dass bald viel mehr kommt!

Kann sich Solana (SOL) wieder erholen?

Sag niemals nie – während nach dem FTX-Crash weiteres Abwärtspotenzial vorhanden schien und die massiven Token-Bestände der insolventen FTX-Group und Alameda Research immer noch ein bedeutsames Korrekturrisiko bergen, sieht es für Solana wieder besser aus. Das Entwickler-Wachstum bleibt hoch – im Solana-Ökosystem sind mehr Vollzeit-Entwickler tätig als bei anderen Layer-1 wie Bitcoin, Cardano oder Avalanche. Diese dürften das Ökosystem zukunftsorientiert aufstellen, um weiteres Wachstum zu entwickeln. Zugleich hat die Konsolidierung nach einem starken Pump den Kurs nach RSI wieder abgekühlt. Allerdings bildete sich aktuell eine bearische Divergenz auf Tagesbasis. Maßgeblich für die weitere Kursentwicklung dürfte in den nächsten Tagen auch der Test des langfristigen Abwärtstrends auf Wochenbasis sein.

Alternativ können Anleger im Februar 2023 auf Krypto-Presales setzen, die ebenfalls High-Risk-Reward-Potenzial haben.

