Solana Kurs Prognose: Darum dürfte ein Kursziel von 500 Dollar zu niedrig sein

Die Zeiten könnten für diejenigen, die am Kryptomarkt investiert sind, kaum besser sein. Der Bitcoin-Kurs durchbricht eine Tausender-Marke nach der anderen und notiert inzwischen bei 51.500 Dollar und davon profitieren auch wieder die meisten Altcoins. Ein Blick auf die 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt, dass kein Coin im Minus ist. Vor allem Solana (SOL) fällt dabei immer wieder positiv auf. Der Ethereum-Killer macht seinem Namen wieder alle Ehre und gehört an den meisten Tagen zu den Top Movern, sodass das Hoch vom Dezember letzten Jahres, das bei 125 Dollar liegt, schon bald übertroffen werden könnte. Allerdings deutet derzeit einiges darauf hin, als wäre hier noch lange nicht Schluss und dass der Kurs während des Bullruns sogar auf über 500 Dollar steigen könnte.

500 Dollar für SOL denkbar?

Zunächst mag es weit hergeholt klingen, dass der SOL-Kurs auf 500 Dollar steigen kann. Immerhin liegt das bisherige Allzeithoch bei 260 Dollar und damals waren auch noch deutlich weniger Coins im Umlauf, dass ein Kursziel von 260 Dollar heute schon eine deutlich höhere Marktkapitalisierung bedeuten würde als im Jahr 2021. Allerdings kann es sich lohnen, für eine Prognose einen Blick auf die Kursentwicklung von Ethereum zu werfen. Immerhin konkurrieren die beiden Blockchains miteinander und ETH ist SOL einen Bullrun voraus, da Solana noch nicht so lange auf dem Markt ist.

(SOL Kursentwicklung seit dem Listing – Quelle: Coinmarketcap)

Der SOL-Kurs ist beim letzten Bullrun, der durch das vorige Bitcoin Halving ausgelöst wurde, auf 260 Dollar gestiegen, sodass Solana eine Marktkapitalisierung von rund 80 Milliarden Dollar erreicht hat. Damit war SOL in etwa so viel Wert wie Ethereum Ende 2020, bevor die Rallye 2021 begonnen hat. Obwohl ETH damals schon so hoch bewertet war, ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung im Anschluss auf eine Bewertung von weit mehr als 500 Milliarden Dollar gestiegen.

(ETH Kursentwicklung seit dem Listing – Quelle: Coinmarketcap)

Solana wird Ethereum im nächsten Bullrun, der wohl gerade beginnt, wahrscheinlich nicht überholen, da auch der ETH-Kurs wieder deutlich steigen wird. Was aber durchaus denkbar ist, ist, dass SOL die Bewertung erreicht, die Ethereum heute hat. Ethereum kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 330 Milliarden Dollar, während SOL auf rund 50 Milliarden Dollar kommt. Der SOL-Kurs könnte also im kommenden Bullrun um mehr als das 6-fache steigen, damit die Highspeed Blockchain erst einmal so viel Wert ist wie ETH heute. Das würde einem Kursziel von mehr als 700 Dollar entsprechen.

Zahlreiche Vorteile gegenüber Ethereum

Ethereum genießt zwar den Status als verlässlichere Blockchain, die es auch schon deutlich länger gibt und daher natürlich auch ein größeres Ökosystem entwickelt hat, allerdings kommt auch immer wieder Kritik auf. Die hohen Transaktionskosten und die niedrige Transaktionsrate werden immer wieder bemängelt und werfen die Frage auf, wie lange sich Ethereum noch in der Position als zweitgrößte Kryptowährung halten kann.

EXCUSE ME ETHEREUM???



gas fees are broken again… pic.twitter.com/LAZ0X6qpqT — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) February 9, 2024

Gebühren von mehr als 50 Dollar pro Transaktion sind zwar nicht die Regel, in Zeiten hoher Netzwerkauslastung kann es aber immer wieder dazu kommen. Zwar soll es heuer im Laufe des Jahres ein Upgrade geben, bei dem die Skalierbarkeit erhöht und die Transaktionskosten gesenkt werden sollen, an Solana kommt man dabei aber noch lange nicht heran. Gleichzeitig soll es auch bei SOL heuer ein Upgrade geben und mit der Umstellung auf die Firedancer Clients könnten die Netzwerkausfälle bald Geschichte sein.

Der Vergleich zu Ethereum lohnt sich also durchaus, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob und wie sehr SOL im nächsten Bullrun steigen kann. Die hohen Kosten treiben aktuell immer mehr Entwickler und Trader auf Solana, wozu vor allem auch der Erfolg von BONK beigetragen hat, der der meist gehypte Meme Coin im letzten Jahr war und auf Solana basiert. Der Trend, der dadurch ausgelöst wurde, hält bis heute an, sodass das Meme Coin Trading, das lange von Ethereum dominiert wurde, nun auch immer mehr auf der Solana Blockchain stattfindet – bei deutlich niedrigeren Kosten.

(BONK Kursentwicklung im letzten Jahr – Quelle: Coinmarketcap)

Nach BONK hat es nicht lange gedauert, bis weitere Meme Coins auf Solana Bewertungen von hunderten Millionen Dollar erreicht haben und nun sieht es so aus, als würde mit $SMOG bereits der nächste Coin kommen, der auf Solana eine Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen Dollar erreichen könnte.

SMOG kurbelt Solana-Wachstum an

Wer sich mit dem Solana-Ökosystem befasst weiß, dass hier oft Projekte gelauncht werden, die Airdrops im Wert von tausenden Dollar an die Community verteilen. Der SMOG Token wirbt damit, “einen der größten Airdrops auf Solana” zu verteilen, worüber sich Trader freuen dürften. In der Tat zeigt auch die Tokenomics auf der Website, dass 35 % der Token für Airdrops reserviert sind, was bei der aktuellen Marktkapitalisierung einem Wert von mehreren Millionen Dollar entspricht.

(SMOG Tokenomics – Quelle: SMOG-Website)

Trader können auf der Website mehrere Quests erfüllen, um Erfahrungspunkte zu sammeln und sich so für die Airdrops qualifizieren. Je mehr Aufgaben man erledigt, desto mehr Token dürfte man erhalten. Schon am ersten Tag nach der Markteinführung ist der $SMOG-Kurs um mehr als 1.000 % gestiegen und inzwischen liegt die Marktkapitalisierung nach einer Korrektur bei über 40 Millionen Dollar.

Von hier aus scheint für $SMOG wieder alles möglich zu sein, da frühe Käufer ihre Gewinne bereits mitgenommen haben und der Meme Coin durch den explosionsartigen Start bereits viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, sodass es sich hier tatsächlich um den nächsten Dogwifhat (WIF) oder vielleicht sogar BONK handeln könnte, wodurch das Handelsvolumen und die Nutzerzahlen auf Solana wieder deutlich ansteigen dürften.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr.