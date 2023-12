Solana Kurs Prognose: kann sich die Rallye noch weiter fortsetzen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana hat in letzter Zeit eine beachtliche Rallye erlebt. Mit einem beeindruckenden Anstieg des Kurses und einer wachsenden Präsenz im Bereich der dezentralisierten Finanzen (DeFi) und der NFT-Marktplätze, stellt sich nun die Frage: Kann diese beeindruckende Rallye von Solana noch weiter an Fahrt gewinnen? Dieser Artikel wirft einen Blick auf die jüngsten Marktentwicklungen, analysiert die treibenden Kräfte hinter Solanas Aufwärtstrend und bietet eine Einschätzung, ob und wie diese positive Dynamik in der nahen Zukunft anhalten könnte.

SOL Kurs schafft wieder einmal beeindruckenden Kursanstieg

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen hat Solana (SOL) in den letzten Monaten eine beeindruckende Performance hingelegt. Mit einem Anstieg von fast 400 % in den letzten 180 Tagen hat sich SOL als einer der Top-Performer im Sektor etabliert. Nach einer Phase der Konsolidierung zwischen 60 und 65 US-Dollar in der vorangegangenen Woche, erlebte die Währung am 8. Dezember einen erneuten Aufschwung. Innerhalb von nur 24 Stunden kletterte der Preis um nahezu 15 % und überschritt damit zum ersten Mal seit Mai 2022 die Marke von 72 US-Dollar.

Der aktuelle Preisanstieg auf 72,60 US-Dollar ist Teil einer größeren Bewegung im Kryptomarkt, der insgesamt um 1 % zulegte. Solana hebt sich dabei als einer der besten Performer unter den Top-100 Kryptowährungen hervor. Nicht nur im Tagesvergleich, sondern auch wöchentlich und monatlich verzeichnet SOL bemerkenswerte Zuwächse – 17 % in einer Woche und 63 % in den letzten 30 Tagen.

Hinter diesen beeindruckenden Zahlen steht ein kontinuierliches Wachstum in der Nutzung von Solana. Verschiedene DeFi-Plattformen und NFT-Marktplätze auf der Solana-Blockchain verzeichnen einen deutlichen Anstieg an Akzeptanz und Aktivität. Das Wachstum, gepaart mit der Erwartung eines Bullenmarkts im kommenden Jahr, positioniert SOL für mögliche weitere Gewinne in den nächsten Wochen und Monaten.

Die jüngste Kursentwicklung von Solana deutet auf eine zunehmende Kaufdynamik hin. Der Relative Strength Index (RSI) von SOL hat kürzlich die 70-Marke überschritten, ein klarer Indikator für ansteigenden Schwung und Raum für weitere Kurssteigerungen, bevor der Coin als überkauft gilt. Solanas 30-Tage-Durchschnitt bleibt deutlich über seinem 200-Tage-Durchschnitt, was auf eine anhaltende Expansionsphase hindeutet.

Ein weiterer positiver Aspekt sind die stetig steigenden Unterstützungsniveaus und anhaltend hohe Handelsvolumina. Mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 4,1 Milliarden US-Dollar, einem Anstieg von 1,2 Milliarden US-Dollar vor 14 Tagen und 120 Millionen US-Dollar vor 90 Tagen, spiegelt sich das massiv gestiegene Interesse an Solana wider.

Ein Blick in die Ursachen der Rallye

Solana hat in den letzten 24 Stunden also einen beeindruckenden Kursanstieg von über 14% verzeichnet und handelt nun über 72 US-Dollar. Der Anstieg lässt sich auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückführen, die im Folgenden näher betrachtet werden.

Solanas Preiskorrelation: Parallelen zu Bitcoin

Ein bemerkenswertes Phänomen in der Kursentwicklung von Solana ist die Ähnlichkeit mit dem kürzlichen Preismuster von Bitcoin (BTC). Crypto Analyst Jelle wies in einem Beitrag auf die Parallelen hin, indem er betonte, dass einfache Muster in Bullenmärkten wieder an Bedeutung gewinnen. Solanas Preisdiagramm zeigt aktuell eine aufsteigende Dreiecksformation, ein bullisches Muster, das auf eine Akkumulation durch Käufer und Potenzial für weiteres Aufwärtsmomentum hindeutet.

Bitcoin demonstrierte dieses Muster mit einem Widerstand bei etwa 38.000 US-Dollar und einem aufsteigenden Trend seit Anfang November. Ähnlich zeigt Solanas Chart einen Widerstand nahe 68 US-Dollar und eine vergleichbare aufsteigende Trendlinie seit Mitte November. Nach dem Durchbrechen des 68-Dollar-Widerstands könnten sich weitere Parallelen zu Bitcoins Rallye ergeben, was darauf hindeutet, dass SOL in den kommenden Stunden und Tagen noch weiter steigen könnte.

Unterstützung von Arthur Hayes und VanEck

Arthur Hayes, Gründer von BitMEX, zeigte sich in letzter Zeit bullish gegenüber SOL und prognostizierte einen Anstieg auf 100 US-Dollar. VanEck, ein Finanzgigant, hat ebenfalls eine äußerst bullische Sicht auf Solana in seinen Bitcoin- und Krypto-Prognosen für 2024. Die Firma prognostiziert, dass Solana zu einer der Top-3-Blockchains nach Marktkapitalisierung, Total Value Locked (TVL) und aktiven Nutzern aufsteigen wird.

NEWS: Former BitMEX CEO Arthur Hayes buys into Solana's SOL after its 500% rally in 11 months.



The purchase coincides with VanEck's optimistic forecast of a 10,600% price surge for SOL by 2030.



Arthur Hayes also believes #Bitcoin can hit $750,000 to $1 million by 2026 pic.twitter.com/yfeTTkLGVr — cryptonews24h.com (@Cryptonews24h_) November 2, 2023

Die Analyse besagt, dass “ETH Marktanteile an andere Smart Contract Plattformen mit weniger Unsicherheit bezüglich ihres Skalierbarkeitsfahrplans, wie Solana, verlieren wird.” VanEck fügte hinzu, dass “der Marktanteil dezentraler Börsen (DEX) am Spot-Krypto-Handel auf ein Allzeithoch steigen wird, da hochdurchsatzfähige Chains wie Solana das On-Chain-Trading-Erlebnis für Nutzer verbessern.”

Kontinuierliches Wachstum des Netzwerks

Solanas DeFi-Sektor expandiert rasant. Analyst Jay wies auf mehrere Schlüsselmetriken hin: Nettozuflüsse von ETH zu SOL über Wormhole überstiegen in den letzten 30 Tagen 48 Millionen, das DEX-Volumen stieg von 17,69 Millionen am 14. Oktober auf 466,44 Millionen am 10. November, und die Marktkapitalisierung der Stablecoins stieg seit dem 16. Oktober um über 100 Millionen.

Some Solana metrics from the past ~month:



– 48MM of net inflows from ETH -> SOL (wormhole) over the last 30 days



– DEX vol hit a low of 17.69MM on Oct 14 to a local top of 466.44MM on Nov 10



– Stablecoin mcap up >100MM since the bottom on Oct 16



Great month to be a manlet pic.twitter.com/0uv2NobpHn — jay (@0xjaypeg) November 27, 2023

Daten von DeFiLama zeigen zudem, dass Solanas TVL in DeFi-Anwendungen im letzten Monat um 117% auf 840,99 Millionen US-Dollar anstieg und damit in Bezug auf das Wachstum führend unter allen Chains ist. Ethereum, trotz Führung mit einem TVL von 29,77 Milliarden US-Dollar, sah nur einen Anstieg von 46%.

Dieser Coin könnte aktuell eine sinnvolle Investitionsalternative zu Solana darstellen

Der Bitcoin ETF Token ($BTCETF) etabliert sich als eine potenziell sinnvolle Investitionsalternative zu Solana. Während SOL für seine schnelle Blockchain und Effizienz in der Unterstützung von DeFi-Anwendungen und Smart Contracts bekannt ist, bietet der $BTCETF einen anderen Investitionsansatz, der auf die aufstrebende Welt der Bitcoin-basierten Exchange-Traded Funds (ETFs) abzielt. Solch eine Spezialisierung auf den ETF-Sektor platziert den $BTCETF in einer einzigartigen Nische des Kryptomarktes, die von der zunehmenden Akzeptanz von Bitcoin im traditionellen Finanzsystem profitieren könnte.

Im Vergleich zu Solana, dessen Wert stark von der technologischen Entwicklung und der Akzeptanz seiner Plattform abhängt, zieht der $BTCETF seinen potenziellen Wert aus der wachsenden Integration von Bitcoin in regulierte Finanzprodukte. Mit Merkmalen wie einem Staking-Programm und einem Tokenverbrennungsmechanismus, der auf wichtige Ereignisse im Bereich der Bitcoin-ETFs reagiert, bietet der $BTCETF eine dynamischere und möglicherweise stabilere Anlageoption. Für Investoren, die nach einer alternativen Möglichkeit suchen, um von den Potenzialen des Kryptomarktes zu profitieren und gleichzeitig an der Entwicklung des ETF-Sektors teilzuhaben, könnte der $BTCETF eine überlegenswerte Option im Vergleich zu Solana darstellen.