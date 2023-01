Solana Kurs Prognose: Kann Solana wieder auf 100 Dollar ansteigen?

Kryptowährungen kämpfen sich Woche für Woche weiter zurück nach oben. Egal wo man hinschaut – Bitcoin, Ethereum und zahlreiche weitere Top 100 Coins legen Anstiege im zweistelligen Prozentbereich hin. Nicht einmal, sondern mehrmals in diesem Jahr. Mit jeder neuen Woche werden weitere Bären aus dem Markt gespült und Positionen, die auf weiter fallende Kurs gesetzt haben, liquidiert. Als einer der größten Gewinner geht Solana hervor. Setzt sich der Anstieg weiter fort?

Von Freitag auf Samstag zeigt der Solana-Kurs erneut, was in ihm steckt: Mit einem Plus von 20 % zählt SOL erneut zu den besten Performern in den Top 100 der größten Coins nach Marktkapitalisierung. Noch beachtlicher als diese Leistung zum wiederholten Mal in diesem Jahr ist nur die Jahresperformance: Seit dem Tief zu Silvester bei 8,14 Dollar hat Solana um mehr als 200 % zugelegt und notiert aktuell bei 25,20 Dollar. Wer zum Jahreswechsel eingestiegen ist, kann sich freuen. Wer dagegen vor November letzten Jahres dazu gekommen ist, hat immer noch mit Verlusten zu kämpfen. Der Kurs hat eben noch mehr als genug Luft nach oben. Derzeit liegt der Preis noch 90 % unter dem Allzeithoch von 260,06 Dollar.

Während zahlreiche Coins in der letzten Woche die EMA200 Linie überschritten haben und damit am Chart wieder stark bullisch aussehen, ist dieser Anstieg bei Solana noch nicht gelungen. Allerdings rückt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage in greifbare Nähe. Dieser befindet sich bei 27,42 Dollar. Sollte diese Linie überschritten werden, wäre das das erste Mal seit gut einem Jahr und nach dem Anstieg um 200 % ein weiteres stark bullisches Signal. Bis dahin wird es aber noch ein bisschen dauern, da die Bullen vermutlich jetzt erstmal eine Verschnaufpause einlegen werden. Gelingt der Anstieg über den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, ist bei Solana wieder vieles möglich.

Die nächsten Kursziele

Davon ausgehend, dass sich die wirtschaftliche Lage weiterhin stabilisiert und auch der Bitcoin nicht mehr so schnell unter die 20.000 Dollar Marke rutscht, hat Solana auch nach dem letzten Bullrun noch enormes Potenzial. Natürlich hängen die Entwicklungen rund um FTX und Sam Bankman-Fried wie ein Damoklesschwert über dem Solana, aber das Chartbild hellt sich nach und nach auf. Weit entfernt vom 52 Wochen Tief wurde inzwischen der EMA50 und EMA100 weit zurückgelassen und es scheint immer wahrscheinlicher, dass eine Stabilisierung oberhalb der 20 Dollar Marke gelingt.

Beim Überschreiten der 27,42 USD würde nochmal stark bullische Dynamik ins Spiel kommen und am Chart wäre der Weg bis weit über die psychologisch wertvolle 30 Dollar Marke frei. Nächste Widerstände wären bei 31,50 USD, 33,50 USD und 35 Dollar, bis das Hoch vom November letzten Jahres bei rund 39 Dollar in Angriff genommen werden kann. Sollte auch dieser starke Widerstand fallen, würde das einen weiteren starken Bullrun auslösen.

Von der 39 Dollar Marke würde es direkt bis zum nächsten Widerstand bei rund 43,50 Dollar weitergehen. Bevor mit einem Kurs von 50 Dollar ein weiterer Meilenstein erreicht werden kann, wäre bei 49 USD nochmal mit Widerstand zu rechnen. Gelingt der Anstieg darüber und damit ein Plus um weitere 100 % vom aktuellen Preisniveau aus, könnte die Dynamik auch ausreichen, um knapp bis unter die 60 Dollar Marke anzusteigen. Spätestens an dieser Grenze wird dann aber erneut eine längere Konsolidierungsphase stattfinden und ob der Solana Preis noch in diesem Jahr deutlich darüber ansteigt oder sogar die 100 Dollar Marke noch erreicht, ist aus heutiger Sicht nicht zu erwarten. Das bezieht sich aber nur auf das aktuelle Jahr, mittelfristig ist für Solana auch ein Anstieg über die 100 Dollar Marke auf jeden Fall wieder möglich. Für 2023 wäre ein Kursziel von 60 Dollar im bullischen Szenario denkbar.

Übertrifft MEMAG die Performance von Solana?

Wenn der SOL-Kurs in diesem Jahr noch auf 60 Dollar steigt, würde das eine Jahresrendite vom Tief bei 8,14 Dollar von mehr als 600 % bedeuten. Mit dem Blick auf die vergangenen 3 Wochen ist das durchaus denkbar. 200 % wurden hier bereits in kürzester Zeit erreicht. Damit hat Solana zwar das Potenzial, unter den Top 100 Coins zu den Top-Performern zu gehören, allerdings ist in den hinteren Reihen noch deutlich mehr möglich.

Der MEMAG-Token befindet sich seit kurzer Zeit im Presale und hier werden beinahe täglich neue Meilensteine erreicht. Der Umsatz steigt hier Tag für Tag um weitere hunderttausend Dollar. Der MEMAG ist der Coin auf der Meta Masters Guild Plattform. Hier entsteht ein Web 3 Mobile Gaming Ökosystem. Die ersten 3 Spiele, die sich bereits in Entwicklung befinden, decken ein breites Spektrum ab. Mit Meta Kart Racers können Spieler im PVP-Modus gegeneinander zum Rennen antreten, während in NFT Raid auch im Storymodus allein gespielt werden kann. Mit Meta Masters World entsteht das Metaverse, in dem sich Gamer treffen, ihre erkämpften NFTs zur Schau stellen oder auch handeln können.

Das Gesamtkonzept scheint zu stimmen und kommt bei Investoren extrem gut an. Die zweite Stufe des Presales vom MEMAG-Token wurde schnell erreicht und in wenigen Tagen steht mit Phase 3 auch eine Preiserhöhung bevor. Damit können Investoren, die jetzt noch für einen MEMAG-Preis von 0,010 USDT einsteigen, einen Buchgewinn von 30 % mitnehmen, wenn der Preis im nächsten Schritt auf 0,013 USDT erhöht wird. Bis zum Listing an den Kryptobörsen wird der Preis noch mehrfach erhöht und sobald der Coin an den Exchanges frei gehandelt werden kann, ist hier noch ein deutlich höherer Anstieg zu erwarten. Damit könnte der MEMAG auch Top-Performer wie Solana in diesem Jahr hinter sich lassen.

