Solana Kurs Prognose: Neues NFT-Feature könnte Kosten drastisch senken – kann der Kurs davon profitieren?

Solana, eine der am schnellsten wachsenden Layer-1-Blockchains, hat eine innovative Technologie entwickelt, um die Kosten für die Speicherung von Daten auf der Kette drastisch zu senken. Die „State Compression“-Technologie, die von Jon Wong, dem technischen Leiter der Solana Foundation, vorgestellt wurde, ist eine wichtige Neuerung für die Solana-Blockchain und wird erwartet, dass sie die Plattform noch attraktiver für Entwickler und Nutzer macht.

Wie Wong in einem Blog-Beitrag vom Donnerstag erklärte, wird die „State Compression“-Technologie die Kosten für die Prägung von 1 Million nicht-fungibler Token (NFTs) im Netzwerk auf etwa 4 SOL oder 110 US-Dollar senken. Im Vergleich dazu kostet die Speicherung von 1 Million NFTs auf der Solana-Blockchain derzeit etwa 1.200 SOL, was mehr als 24.000 US-Dollar entspricht.

Die Technologie nutzt die Vorteile von Merkle-Trees, einer Hash-basierten Datenstruktur, um eine Verallgemeinerung der Hash-Liste zu schaffen. Entwickler können dadurch ein kleines Stück Daten auf der Chain speichern und Updates direkt im Solana-Ledger vornehmen, wodurch die Kosten für die Datenspeicherung drastisch gesenkt werden, während die Sicherheit und Dezentralisierung des Solana-Basislayers weiterhin gewährleistet wird.

Die State Compression ist das Ergebnis einer ökosystemübergreifenden Anstrengung von Entwicklern der Solana Labs und Metaplex in Zusammenarbeit mit Phantom, Solflare und der Solana Foundation. Diese Zusammenarbeit zeigt das Engagement der Solana-Community, um ihre Technologie zu verbessern und die Plattform zu einem der führenden Akteure im DeFi-Bereich zu machen.

Neben dem Potenzial, die Kosten für die Datenspeicherung auf Solana zu senken, wird die State Compression auch neue Möglichkeiten für Entwickler eröffnen, um innovative On-Chain-Produkte zu schaffen. Wong betonte in seinem Blog-Beitrag, dass komprimierte NFTs auf Solanas Mainnet-Beta bereits live sind und die nächste Welle neuartiger On-Chain-Produkterfahrungen vorantreiben.

Einige Projekte, die auf dem Solana-Ökosystem aufbauen, haben bereits begonnen, die Zustandskomprimierung zu nutzen, um die Kosten zu senken. Dazu gehören der Blockchain-basierte Messaging-Dienst Dialect und Crossmint, ein NFT- und API-Tooling-Unternehmen. Helium, DRiP und Wordcel nutzen die Technologie ebenfalls, um den Nutzern der Blockchain skalierbare Dienste anzubieten.

Die letzten 12 Monate waren hart für Solana

Solana, eine Blockchain-Plattform, die als schnell und effizient bezeichnet wird und oft als potenzieller Rivale von Ethereum angesehen wird, hatte im Jahr 2022 mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Insbesondere sorgte die Abhängigkeit von Sam Bankman-Frieds FTX-Börse für erhebliche Probleme. Im Juni 2022 hielten Bankman-Frieds Unternehmen SOL-Token im Wert von fast 1,2 Milliarden US-Dollar. Als FTX jedoch im November desselben Jahres kläglich scheiterte, begannen viele Anleger, den Token zu verkaufen. Dies führte zu einem dramatischen Preisverfall und beeinträchtigte das Vertrauen der Anleger in Solana als zuverlässige Blockchain-Plattform.

Ein weiterer Rückschlag für Solana war der Abgang von zwei der größten NFT-Projekte, die auf der Plattform aufbauten. Sowohl DeGods als auch y00ts haben das Netzwerk Ende 2022 verlassen. Während DeGods auf Twitter ankündigte, dass es zu Ethereum migrieren werde, sagte y00ts, dass es eine Migration zu Polygon, einer beliebten Ethereum-Layer-2-Lösung, in Betracht ziehe. Rohun Vora, auch bekannt als Frank, der Projektleiter von DeGods und Schöpfer von y00ts, gab an, dass das Wachstum auf Solana begrenzt sei und dass Ethereum der Weg sei, den sie gehen müssten, um weiterzuwachsen.

Die Einführung der „State Compression“-Technologie ist ein wichtiger Schritt für Solana, um die Probleme des vergangenen Jahres zu überwinden und das Vertrauen der Anleger wiederzugewinnen. Obwohl der Preis des Solana-Tokens gegenwärtig bei rund 20 US-Dollar liegt und damit seit seinem Allzeithoch von 259 US-Dollar im November 2021 um mehr als 92 % gefallen ist, könnte die Einführung dieser neuen Technologie dazu beitragen, das Wachstum der Plattform wieder anzukurbeln und das Potenzial als ernstzunehmender Konkurrent von Ethereum zu erhöhen.

Wie steht es aktuell um den Kurs des DeFi-Coins?

Trotz des zurückliegenden Preisrückgangs laut der Solana-Preisanalyse konnte der Coin sich von seinen Lows bei unter 10 Dollar überraschend gut erholen. Der Preis der Münze ist auf $20,66 gestiegen, und Analysten sagen voraus, dass er zumindest für heute in der Handelsspanne zwischen 20 und 21 Dollar bleiben wird. Der Wert der Währung ist in den letzten 24 Stunden um fast 1,3 Prozent gestiegen, und in den letzten 7 Tagen ist er um 0,90 Prozent gesunken. Die Bären aktuell die Kursgewinne der letzten Monate, aber es gibt Anzeichen dafür, dass ein weiterer Push nach oben schon bald anstehen wird. Die Bollinger-Bänder zeigen, dass das obere Band bei $21,33 und das untere Band bei $20,21 liegt. Der gleitende Durchschnitt des 4-Stunden-Kursindikators liegt derzeit bei $20,93.

Trotz des leichten Preisrückgangs der letzten sieben Tage ist Solana aufgrund seiner Geschwindigkeit und Effizienz ein vielversprechendes Kryptoprojekt. Die neue State Compression Technologie, die die Kosten für die Speicherung von Daten auf der Chain drastisch senken wird, zusammen mit weiteren Innovationen und der breiten Akzeptanz von Solana in der Kryptogemeinschaft lassen hoffen, dass der Coin in Zukunft noch besser performen wird als Bitcoin.

Dieses brandneue und nachhaltige Kryptoprojekt wird Solana 2023 in den Schatten stellen:

Ecoterra ist ein nachhaltiges Kryptoprojekt, das die Blockchain-Technologie nutzt, um Transparenz und Vertrauen zu schaffen und den Recyclingprozess nachhaltiger zu gestalten. Das Recycle2Earn-Konzept von Ecoterra belohnt diejenigen, die recyceln, mit digitalen Token, die sie später gegen Waren und Dienstleistungen eintauschen können. Das Projekt hat das Ziel, eine grünere Zukunft durch Nachhaltigkeit und Technologie zu schaffen und spricht Investoren an, die auch Umweltbelange berücksichtigen. Ecoterra hat ein Kreislaufwirtschaftsmodell implementiert, bei dem recycelte Materialien an Recyclingbetriebe weitergegeben werden, die sie sortieren und auf dem Ecoterra-Marktplatz für recycelte Waren anbieten können. Das Unternehmen hat auch einen verifizierten Marktplatz für Kohlenstoffgutschriften und wiederverwertete Materialien.

Das Ökosystem von Ecoterra besteht aus vier Hauptkomponenten: der Recycle2Earn-Anwendung, dem Marktplatz für Kohlenstoffgutschriften, dem Marktplatz für wiederverwertete Materialien und der nachvollziehbaren Überwachung der Umweltauswirkungen. Der ECOTERRA-Token ist der zentrale Bestandteil der gesamten Plattform und erfüllt zwei Hauptfunktionen: als Utility-Token, mit dem alle Transaktionen auf der Plattform durchgeführt werden können, und als Investment-Token. Der Vorverkauf für das Projekt hat bereits begonnen und bietet Frühbucherpreise für den Zugang zu seinem Recycle2Earn-Konzept. Investoren haben die Möglichkeit, in eine Kryptowährungsinitiative zu investieren, die einen echten Nutzen für die Umwelt hat und in Zukunft eine bedeutende Rolle in der Krypto-Community spielen könnte.