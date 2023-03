Solana Kurs Prognose: SOL-Preis erholt sich von jüngsten Rückschlägen – doch sind diese Gewinne nachhaltig?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen hat der Solanapreis eine signifikante Aufwärtsbewegung erlebt. Nachdem der Preis von der Unterstützung bei 17,25 $ zurückgeklettert war, stieg er in den letzten vier Tagen um 21,65 % und überschritt die psychologische Marke von 20 $. Nun wird das Verhalten des SOL-Preises an dieser Marke darüber entscheiden, ob der Preis weiterhin steigt oder fällt. Früher hatte der Preis der Solana-Münze am 8. März die psychologische Unterstützungszone von 20 $ durchbrochen, was einen Absturz des Münzpreises um 15 % zur Folge hatte. Der SOL-Kurs erreichte schließlich die kombinierte Unterstützung des 0,5 Fibonacci-Retracement-Levels und 17,25 $.

Glücklicherweise erholte sich der SOL-Preis jedoch schnell wieder, nachdem der Kaufdruck auf dem Kryptomarkt plötzlich zugenommen hatte. Die Solana-Münze eroberte auch die 20 $-Marke zurück und bot den Käufern eine weitere Gelegenheit, den Preis auf einem höheren Niveau zu halten. Das Wiedererlangen der 20 $-Marke ist ein positives Signal für die Zukunft des SOL-Preises. Wenn der Kaufdruck anhält, könnte der Preis der Solana-Münze weiter steigen und neue Höchststände erreichen.

Der aktuelle Solana-Münzpreis liegt bei 21,90 $ und verzeichnet ein Intraday-Gewinn von 5,88 %. Der Schlüssel für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung liegt darin, dass der Münzpreis über der 20 $-Marke bleibt. Wenn dies gelingt, könnten die Käufer die Erholungsrallye bis auf 22,3 $ und schließlich bis auf 26,8 $ vorantreiben. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn der Preis die 26,8 $-Marke erreicht, da hier eine starke Widerstandsbarriere besteht.

In Bezug auf den technischen Indikator zeigt der RSI auf dem Tages-Chart Anzeichen einer Marktstimmungserholung, da er kurz davor steht, in den bullischen Bereich oberhalb der Mittellinie zu gelangen. Die Tages-EMAs (20, 50 und 100) befinden sich knapp über dem 20 $-Widerstand und stellen somit mehrere Barrieren dar, die den Käufern auf dem Weg nach oben im Wege stehen.

Wie verlief die Vergangenheit der Kryptowährung Solana?

Solana, eine der führenden Kryptowährungen auf dem Markt, hat sich in bemerkenswerter Weise von den Verlusten im November und Dezember 2022 erholt, insbesondere für einen Wert mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar. Wie gut sich Solana aus dem zurückliegenden Absturz befreien kann, wird darüber entscheiden, wie gut er sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt.

Solanas zunehmende Popularität lässt sich daran ablesen, dass auch bekannte Persönlichkeiten wie der amerikanische Komiker und Fernsehmoderator Steve Harvey und der Sänger Jason Derulo auf den Zug aufgesprungen sind und öffentlich ihr Interesse an der Kryptowährung bekundet haben.

Das laufende Jahr hat sich jedoch für alle Kryptowährungen als sehr volatil erwiesen, und auch Solana ist davon nicht verschont geblieben. Dies nach einem Jahr, in dem die Blockchain von Solana gehackt wurde und Tausende von Nutzern berichteten, dass sie ihre Gelder im Wert von etwa 8 Millionen Dollar verloren haben. Anfang August 2022 wurden Tausende von Solana-Konten geleert. Die Solana Foundation erklärte jedoch gegenüber der Financial Times, dass es „nicht den Anschein hat“, dass die Kerninfrastruktur betroffen war, sondern vielmehr durch einen Fehler „in der Software, die von mehreren bei Solana-Nutzern beliebten Wallets verwendet wird“ verursacht wurde.

Dennoch ist das Solana-Netzwerk derzeit einer der besten Orte, um NFTs und DeFi-Apps zu entwickeln. Der Milliardär und Unternehmer Reid Hoffman, besser bekannt als Mitbegründer von LinkedIn, kündigte im Juli dieses Jahres auf Twitter an, dass er eine Reihe von NFTs auf Solana-Basis veröffentlichen werde, die auf Bildern basieren, die mit der KI-Software DALL-E 2 von OpenAI erstellt wurden. Er fügte hinzu, dass er das erste Stück auf Magic Eden, dem größten Solana-NFT-Marktplatz, versteigern werde. Magic Eden ist der führende NFT-Marktplatz auf Solana und spricht mit seiner großen Community ebenfalls für eine positive Zukunft des Ökosystems.

Wie wird sich die Kryptowährung in den kommenden Jahren entwickeln?

Die Zukunft von Solana ist schwer vorherzusagen, da die Prognosen von Experten sehr unterschiedlich sind. Jeder Analyst basiert seine Prognosen auf verschiedenen Faktoren und kommt somit zu unterschiedlichen Vorhersagen. Trotzdem kann man einige Vorhersagen zusammenfassen. Ein Blogpost von Changelly geht davon aus, dass Solana im Jahr 2025 einen Mindestpreis von 174,43 $ und einen Höchstpreis von 213,55 $ haben wird, mit einem durchschnittlichen Kurs von etwa 179,57 $. Der potenzielle ROI soll bei 441 % liegen. Das Expertengremium von Finder prognostiziert, dass SOL bis 2025 voraussichtlich die Marke von 166 $ erreichen wird.

Einige Analysten zeigen sich sehr optimistisch gegenüber Solana, wie zum Beispiel Alex Nagorskii von DigitalX. Er lobt die vielversprechenden Protokoll-Updates, die kurzfristige Ausfälle reduziert haben. Solana hat auch Teile des NFT-Marktes von Ethereum erobert und bleibt ein Konkurrent im L1-Rennen. Die Zukunft von Solana bleibt dementsprechend ungewiss, da der Kryptomarkt sehr volatil ist und technologische und wirtschaftliche Veränderungen immer wieder für unvorhersehbare Wendungen sorgen können.

Wer in Solana investieren möchte, sollte dies über die Plattform OKX tun

Wer in Solana investieren möchte, sollte in Betracht ziehen, dies über die Handelsplattform OKX zu tun. OKX ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die eine Vielzahl von Kryptowährungen unterstützt, darunter Solana (SOL). Die Plattform bietet eine Vielzahl von Funktionen und Tools, die den Handel mit Kryptowährungen erleichtern und sicherer machen.

Eine der Funktionen, die OKX anbietet, ist der direkte Kauf von Kryptowährungen mit Fiat-Währungen wie USD oder EUR. Dies erleichtert den Kaufprozess für Anfänger und reduziert die Notwendigkeit, Kryptowährungen über andere Börsen zu kaufen und zu transferieren.

OKX bietet auch fortschrittliche Handelsfunktionen wie Margin-Trading und Futures-Handel. Diese Funktionen ermöglichen es erfahrenen Anlegern, ihre Handelsstrategien zu optimieren und möglicherweise höhere Gewinne zu erzielen. OKX bietet auch eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und eine mobile App, die den Handel von unterwegs aus ermöglicht.

Eine weitere wichtige Eigenschaft der Plattform OKX, sind die hohen Sicherheitsstandards der Kryptobörse. Die Plattform verwendet fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, SSL-Verschlüsselung und Cold Wallets, um die Sicherheit der Benutzerkonten und der eingezahlten Mittel zu gewährleisten. OKX ist auch reguliert und lizenziert, was ein weiteres Zeichen für seine Seriosität und Vertrauenswürdigkeit ist.