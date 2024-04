Solana Kurs Prognose: Totalabverkauf voraus?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Entwicklung von Solana stand in letzter Zeit besonders im Fokus, da die Blockchain bei der Verarbeitung von dezentralisierten Anwendungen (DApps) Erfolge erzielte und dabei in einigen Aspekten sogar Ethereum, den bisherigen Marktführer, herausforderte.

Die Technologie hinter Solana ermöglichte es, hohe Transaktionsvolumen mit geringen Gebühren und schneller Abwicklung zu unterstützen, was zu einer neuen Popularität und einem erheblichen Kursanstieg führte.

Trotz dieser Fortschritte traten jüngst technische Schwierigkeiten auf, die Zweifel an der Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Netzwerks weckten. Darunter leidet auch der Kurs, was zu einem merklichen Rückgang der Performance des Token geführt hat.

Solana mit klarem Verlist in den letzten Tagen, Quelle: www.coinmarketcap.com

Gefragt bei Memecoins

Einer der Gründe für das verstärkte Interesse an Solana war die effiziente Abwicklung von Transaktionen, die besonders für Entwickler von Memecoins und deren Trader attraktiv war. Beispielsweise konnte Slothana innerhalb von nicht einmal 2 Wochen eine Presalesumme von über 10 Millionen US-Dollar erreichen, ein bemerkenswertes Ergebnis.

Hier mehr über Slothana erfahren.

Infolge solcher Erfolge kann Solana einen bedeutenden Anteil am Handelsvolumen auf dezentralisierten Börsen (DEX) für sich beanspruchen.

Doch eine jüngste Analyse von Blockaid wirft auch Schatten auf das Netzwerk: Eine erhebliche Anzahl der im Vorverkauf angebotenen Solana-Token wurde als bösartig eingestuft, was Fragen hinsichtlich der Sicherheit und Integrität des Ökosystems aufwirft. Die Sicherheitsbedenken wurden durch die Entdeckung verstärkt, dass betrügerische Aktivitäten, wie die Nachahmung legitimer Transaktionen und die Verbreitung von Fake-Identitäten bekannter Krypto-Influencer, im Solana-Netzwerk zunehmend Raum gewinnen.

Last but not least gelten die anhaltenden Leistungsprobleme als größtes Problem von Solana. Wie schon in den letzten Tagen berichtet, konnte zwischenzeitlich nur eine von vier Transaktionen von der Blockchain abgewickelt werden.

Solana mit Leistungsproblemen

Die jüngsten Engpässe im Solana-Netzwerk rücken die Herausforderungen einer schnell wachsenden Blockchain-Plattform ins Licht.

Austin Federa, ein Stratege der Solana Foundation, hebt hervor, dass Teams von Anza, Firedancer, Jito und weiteren wichtigen Beitragenden erhebliche Anstrengungen unternehmen, um den Netzwerkstack von Solana zu verstärken und somit der derzeitigen Überlastung entgegenzuwirken.

Obwohl verschiedene Spekulationen über die Ursachen der Überlastung im Umlauf waren, identifiziert Federa die Hauptursache des Engpasses in den Begrenzungen bei der Implementierung des QUIC-Protokolls auf dem Agave Validator-Client. Diese Problematik wurde zwar erkannt und für Verbesserungen vorgesehen, jedoch hat der rasante Anstieg der Nachfrage nach Solana die Mängel des bestehenden Systems innerhalb kurzer Zeit verschärft.

Someone please make a memecoin about the recent performance of Solana… pic.twitter.com/z3uxaewWea — never (@Neversol_coin) April 9, 2024

Auch die Community ist von der Performance enttäuscht.

Federa spricht in diesem Kontext von einem “Erfolgsversagen” und betont die Schwierigkeit, neue Entwicklungsinitiativen mit laufenden Wartungs- und Verbesserungsarbeiten in Einklang zu bringen.

Trotz dieser Herausforderungen zeigt ein Bericht von Bernstein, dass Solana in der Nutzung von Stablecoins eine führende Rolle einnimmt und dabei Ethereum übertrifft. Dies wird auf das effiziente Single-Layer-Design, direkte Anbindungen an Kryptobörsen, einen höheren Durchsatz und niedrigere Gebühren zurückgeführt. Die aktuelle Nachfrage nach Stablecoins auf Solana spiegelt das Potenzial und die Attraktivität der Blockchain wider.

Jedoch wurden auch in der Vergangenheit technische Probleme bei Solana dokumentiert. Größere Ausfälle und Störungen in den Jahren 2022 und 2023 werfen Fragen auf, ob die aktuelle Infrastruktur der wachsenden Belastung standhalten kann.

Technische Gründe

Austin Federa bezeichnet die Überlastungsprobleme bei Solana als “technische Schuld”, ein Ergebnis des Abwägens zwischen neuen Funktionen und notwendigen Infrastrukturverbesserungen. Er erinnert an frühere Kapazitätsprobleme im Jahr 2022, als die Nachfrage das System überforderte.

Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt das Entwicklerteam des Kernprotokolls der Implementierung und dem Testen von Verbesserungen verpflichtet, um die Netzwerküberlastung schnell zu reduzieren. Federa ist zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Nutzern Solana voranbringen wird.

Kritik gibt es jedoch auch: Einige werfen Solana vor, nicht rechtzeitig auf die absehbare Überlastung reagiert zu haben. Mit den Softwareänderungen, welche noch im April implementiert werden sollen, sollte die Blockchain in naher Zukunft wieder das erwartete Leistungslevel erbringen können, und die nervigen Transaktionswiederholungen sollten ausbleiben – was Memcoins wie Slothana weiter auf der vielversprechenden Technologie aufbauen.

Slothana – Presale in Rekordzeit

Der Slothana Presale hat sich schnell zu einer Sensation im Bereich der Meme-Coins entwickelt und bereits über 10 Millionen US-Dollar eingesammelt, noch bevor der Token offiziell an Börsen gelistet wurde.

Slothana Presale einfach und simple, Quelle: www.slothana.com

Die Attraktivität des Presales wird durch eine innovative Struktur unterstützt, bei der Investoren SOL direkt an eine festgelegte Wallet-Adresse senden können, um SLOTH-Tokens im Verhältnis 1:10.000 zu erhalten. Dies entspricht einem Wert von ungefähr 0,0167 US-Dollar pro SLOTH-Token. Diese Struktur hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen, da sie in weniger als zwei Wochen mehr als 10 Millionen US-Dollar einsammeln konnte und bereits über 16.000 Follower auf Twitter gewonnen hat, was die Aufmerksamkeit von Investoren und Influencern auf sich zieht.

Der hohe Bekanntheitsgrad und die aktive Förderung durch prominente Influencer in der Kryptowährungsbranche könnten entscheidend sein, um die Dynamik von Slothana aufrechtzuerhalten, während es sich auf sein bevorstehendes Börsenlisting vorbereitet.

Hier noch die letzten Slothana Token sichern vor dem Launch auf Uniswap.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.